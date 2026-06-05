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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda bir çocuk yaralandı

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İsrail ordusu, ateşkes devam ederken Gazze Şeridi'nde insansız hava aracıyla sivillere ateş açtı. Tuffah Mahallesi'nde bir çocuk yaralanırken, son saldırılarda 947 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre İsrail ordusu, Gazze kentinde insansız hava aracından (İHA) sivillerin üzerine ateş açtı.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde gerçekleşen saldırıda bir çocuk yaralandı.

Haberde ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sürdürdüğü saldırılar sonucu yaşamını yitiren 3 Filistinlinin cenazesinin güneydeki Han Yunus kentinde toprağa verildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 947 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 935 kişi yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 956, yaralı sayısı ise 173 bin 43 olarak açıklandı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
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