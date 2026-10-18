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Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 7 kişi öldü

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İsrail'in ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1517 kişi öldü, 5 bin 400 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 7 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'deki hastanelere son 24 saatte biri enkaz altından çıkarılan 7 Filistinlinin cenazesinin ulaştığı, 25 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1517 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 400 kişi yaralandı. Aynı dönemde enkaz altından 839 kişinin cenazesi çıkarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 74 bin 475'e, yaralı sayısının 175 bin 517'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA
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