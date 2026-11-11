Gazze'de ateşkese rağmen ev çatısını vuran İsrail İHA'sı 1 Filistinliyi öldürdü

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İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin batısında bir evin çatısına düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail'e ait bir İHA, Gazze kentinin batısındaki Şeyh Rıdvan Mezarlığı yakınlarında bulunan bir evin çatısını hedef aldı.

Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralılar Şifa Hastanesine kaldırıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana sürdürdüğü saldırılarında 1614'ten fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını başlattığı Ekim 2023'ten beri de 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, yaralı sayısı 175 bini geçti.

İsrail ordusu Gazze'de soykırıma varan saldırılarında sivil altyapının yüzde 90'dan fazlasını tahrip etti.

Kaynak: AA