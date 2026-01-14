ABD yönetimi, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de ateşkes sürecinin ikinci aşamasının başladığını bildirdi.

Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff, X hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın 20 maddelik Gazze planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyurdu.

Witkoff, açıklamasında, "Bugün, Başkan Trump adına, Gazze'deki çatışmaları sona erdirmek için Başkan'ın 20 maddelik planının ikinci aşamasının başlatıldığını duyuruyoruz. Bu aşama, ateşkesin ardından silahsızlanma, teknokratik yönetim ve yeniden inşa süreçlerini içermektedir." ifadelerini kullandı.

Witkoff, ikinci aşamanın, Gazze'de geçici bir teknokratik Filistin yönetimi şeklinde "Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi"nin kurulması, "Gazze'nin tam olarak silahsızlandırılması" ve "bölgenin yeniden inşası" süreçlerini kapsadığını belirtti.

ABD'li Temsilci, bölgedeki tüm yetkisiz personelin "silahsızlandırılmasına" başlanacağını ve ABD'nin, Hamas'tan tüm yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesini beklediğini kaydetti.

Witkoff, açıklamasında, Gazze'de ateşkes sürecinin bugüne kadarki gidişatına katkıları dolayısıyla Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ettiklerini vurguladı.