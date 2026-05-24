Albüm: İsrail Saldırısında Uzuvlarını Kaybeden Ekrem, Gazze'deki Binlerce Çocukla Aynı Kaderi Paylaşıyor

İsrail ordusunun Ağustos 2024'te Gazze'nin Şucaiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda 11 yaşındaki Ekrem Şerif el-Fayyumi sol kolunu ve sağ bacağını kaybetti. BM'ye göre çatışmalarda en az 21.000 çocuk engelli kaldı. Bölgede tıbbi malzeme ve rehabilitasyon hizmetleri yetersiz.

GAZZE, 24 Mayıs (Xinhua) -- İsrail ordusunun Ağustos 2024'te Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırı sırasında Ekrem Şerif el-Fayyumi henüz 11 yaşındaydı. Saldırı sonucunda sol kolunu ve sağ bacağını kaybeden Ekrem, şimdi bir çadırda yaşıyor.

Gazze genelindeki binlerce çocuk gibi Ekrem de kalıcı fiziksel kayıplarla yaralanan bir neslin parçası haline geldi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi'ne göre çatışmaların başlamasından bu yana bölgede en az 21.000 çocuk engelli kaldı, bunların arasında uzuv kaybı yaşayan binlerce çocuk da bulunuyor. Ofis söz konusu yaralanmaların büyük ölçüde, yoğun nüfuslu yerleşim alanlarında patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandığını belirtiyor.

Bu çocukların birçoğu için hayatta kalma mücadelesi artık yeni ve yıpratıcı bir sürece dönüştü. Bölgede tıbbi malzemeler yetersiz seviyede. Rehabilitasyon hizmetleri ya yetersiz kalıyor ya da hiç yok. Protezler ve yardımcı cihazlara ise nadiren erişilebiliyor.

Ekrem ve ailesi, Gazze'nin batısında yerlerinden edilmiş şekilde yaşamlarını sürdürüyor. O da pek çok kişi gibi, bundan sonra ne olacağına dair büyük bir belirsizlik içinde bekliyor.

