Gazze Barış Kurulu, Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin kapatılacağı iddialarını yalanladı

Gazze Barış Kurulu, ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi denetlemek için İsrail'in Kiryat Gat kentinde kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin kapatılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Gazze Barış Kurulu'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından konuya dair açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kiryat Gat kentindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi (CMMC) modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir düzeyde yardım ulaştırmaya devam etmek için her gün çabalarını artırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin varlığıyla Gazze Şeridi'nde gıda yardımının ateşkes öncesi döneme nazaran 3 kat daha fazla insana ulaştığı savunulan açıklamada, "yardımların başka amaçlar için yönlendirilmesinin" yüzde 90'dan yüzde 1'e düştüğü aktarıldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) verilerine dayanarak bölgedeki beslenme şartlarında "dramatik bir iyileşme kaydedildiği" bildirildi.

Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin bölgedeki güvenliğin sağlanmasında kritik rol oynadığı da vurgulanan açıklamada, sözde uzmanların tüm tahminlerine rağmen ateşkesin yürürlükte olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de bir geçiş hükümetinin kurulması ve Uluslararası İstikrar Gücü'nün tesisi yolunda önemli bir mesafe katedildiği de savunuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ismi açıklanmayan İsrailli bir yetkili, Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin (CMCC) kapatılması konusunda ABD'nin nihai bir karar vermediğini söyledi.

İsrailli yetkili, Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'nin kapatılması iddialarına ilişkin "Amerikalılar haftalardır bu seçeneği olası bir senaryo olarak tartışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı, ABD'nin Kiryat Gat kentinde Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi denetlemek için kurduğu Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi'ni kapatacağını iddia etmişti.

İsrail'in Kiryat Gat kentindeki Sivil-Askeri Koordinasyon Merkezi, 20 maddelik Gazze barış planının bir parçası olarak Ekim 2025'te ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından kurulmuştu.