Haberler

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov Gazze'yi görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mısır Dışişleri Bakanı Abdulati, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması ve Gazze'deki gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına ilişkin sürecin tamamlanmasını ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Abdulati ile Mladenov arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Gazze'deki son gelişmeler ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik yürütülen çabalar değerlendirildi.

Açıklamada, tarafların, İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi, Refah Sınır Kapısı'nın iki yönlü olarak açılması ve uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması dahil olmak üzere, anlaşmanın ikinci aşamasında yer alan yükümlülüklerin hayata geçirilmesini ele aldığı belirtildi.

Abdulati, ikinci aşamanın tamamlanmasının, Gazze'de erken toparlanma sürecinin başlatılması ve yeniden imar çalışmalarının kademeli ve kapsamlı bir yaklaşımla yürütülmesi açısından temel bir adım olduğunu vurguladı.

Mısırlı Bakan, yeniden imar sürecinin, Gazze halkının gerçek ihtiyaçlarını esas alması gerektiğinin altını çizdi.

Mısır'ın, Gazze Ulusal Yönetim Komitesi'nin geçici bir idari yapı olarak üstlendiği görevlere tam destek verdiğini ifade eden Abdulati, bu sürecin Filistin yönetiminin Gazze'de yeniden görev ve sorumluluk üstlenmesinin önünü açacağını belirtti.

Görüşmede ayrıca, insani yardım ve acil desteklerin Gazze'ye engelsiz ve yeterli hızda ulaştırılmasının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

Açıklamada, Mladenov'un Mısır'ın bölgesel güvenlik ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü takdir ettiği, ülkenin Barış Konseyi'ne katılımını önemli bir katkı olarak değerlendirdiği aktarıldı.

Taraflar, önümüzdeki dönemde Gazze'deki gelişmelere ilişkin yakın koordinasyon ve istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu

Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
1. Lig'de müthiş maç! Rakibini ilk 40 dakikada gole boğdular

1. Lig'de müthiş maç! Rakibini İlk 40 dakikada gole boğdular
Artvinli kardeşlerden iPhone isyanı: Ciddi bir güvenlik açığı var, şikayet edeceğiz

Artvinli kardeşler tesadüfen fark etti: Ciddi bir güvenlik açığı var
ABD'de halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuklara rağmen yüz binler meydanlarda

Halkın öfkesi dinmiyor! Felç edici soğuğa rağmen yüz binler sokakta
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?
3 aylık bebek, bakıcısının evinde ölü bulundu

Bakıcısında kalan 3 aylık bebek ölü bulundu