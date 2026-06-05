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Antalya'da yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde cuma pazarında annesiyle bulunan 4 yaşındaki çocuk, bebek arabasında yorgun mermi ile vuruldu. Karnından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bebek arabasında yorgun mermi isabet eden 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

İstiklal Mahallesi'nde kurulan cuma pazarında annesiyle pazar alanında bulunan Ö.K'ye yorgun mermi isabet etti.

Karnından yaralanan çocuk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayı gören pazarcı esnafından Ümmühani Gölge, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Bebek arabasındayken çocuk ağlamaya başladı. Baktığımızda karnına yorgun kurşun isabet ettiğini gördük. Kurşun kendiliğinden dışarı çıktı." dedi.

Polis ekiplerince, inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Yunus Uğur
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