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Gaziosmanpaşa'da motosikletli şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı; iş yerine sığındı

Gaziosmanpaşa'da motosikletli şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı; iş yerine sığındı
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Gaziosmanpaşa'da motosikletteki iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayan A.Ç., bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelileri arıyor.

GAZİOSMANPAŞA'da motosikletteki iki şüphelinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanan A.Ç., sokaktaki iş yerine sığındı. Bacağından yaralanan A.Ç., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 859. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iş yeri önünde bekleyen A.Ç., yanına gelen motosikletteki iki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan A.Ç. iş yerine sığınırken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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