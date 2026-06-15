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Gaziosmanpaşa'da 3 gecekondu yandı

Gaziosmanpaşa'da 3 gecekondu yandı
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Gaziosmanpaşa Yenidoğan Mahallesi'nde çıkan yangında 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi. Yangın henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı ve kısa sürede diğer gecekondulara sıçradı. Ev sakinleri tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Gaziosmanpaşa'da çıkan yangında 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yenidoğan Mahallesi Karadeniz Sokak'taki bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yan tarafta bulunan iki gecekonduya sıçradı.

Yangını fark eden ev sakinleri gecekonduları boşaltırken, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondularda soğutma çalışması yapıldı.

Yangın nedeniyle 3 gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer
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