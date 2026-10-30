Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gaziler ve eşleri Cumhuriyet Bayramı'nda ebru ve edirnekari atölyesinde buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziler ve eşleri Cumhuriyet Bayramı'nda ebru ve edirnekari atölyesinde buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kağıthane Sosyal Hizmet Merkezi himayesinde düzenlenen "Kahramanlık Sanatı" programında gaziler ve eşleri ebru ile edirnekari sanatını deneyimledi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Atlas Üniversitesindeki atölyede hazırlanan eserler sergilendi ve gazilere takdim edildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Kağıthane Sosyal Hizmet Merkezi himayesinde düzenlenen "Kahramanlık Sanatı" programında gaziler ile eşleri ebru ve edirnekari sanatını deneyimledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atlas Üniversitesindeki etkinlikte, vatan uğruna fedakarlık gösteren gaziler, geleneksel sanatlar ve kültürel miras etrafında buluştu.

Katılımcılar, geleneksel sanatlarımızın inceliklerini öğrenerek kendi eserlerini oluşturdu. Sanatın kuşaklar boyunca aktarılan kültürel değerleri yaşatma gücünün ön plana çıktığı programda, gaziler ve eşleri hem üretmenin hem de ortak bir sanat deneyimini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Atölye çalışmalarının ardından hazırlanan eserler sergilendi. Gazilerin kendi emekleriyle ortaya çıkardığı çalışmalar günün anısına kendilerine takdim edildi.

"Kahramanlık Sanatı" etkinliği, cumhuriyetin kuruluşunda ve yaşatılmasında büyük fedakarlıkları bulunan gazilere duyulan vefanın sanat yoluyla ifade edildiği, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği anlamlı bir buluşma olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti

Müge Anlı defalarca uyarmıştı! Canlı yayın açan Hamid meydan okudu
Şamil Tayyar'dan valiler kararnamesi iddiası: Bazı valiler fona bulaşmış

Ankara bunu konuşuyor: Kapsam genişledi, görevden almalar olacak
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emine Erdoğan'dan Türk dünyasının kültürel mirasına özel tanıtım: Sergi ve defile büyük ilgi gördü

Lider eşlerine görkemli defile: Geleneksel kıyafetler göz kamaştırdı

İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu

İstanbul'da okul önünde silahlı kavga! Bekçi, veliyi vurdu
Binance saldırısında akılalmaz detay! Tarihi vurgunun izleri bir çalışanın bilgisayarında çıktı

Dünya güne tarihi vurgunla uyandı! Bu detay milyonları isyan ettirecek
Kızılcık Şerbeti'nde sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek

Sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu iki bölüm sonra veda edecek
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu

İsmail Kartal'ın gidişine en çok onlar mutlu oldu
Milletvekili Ertuğrul Kaya, DEVA Partisi'nden istifa etti

AK Parti iddialarını yalanlamıştı! İstifa kararı geldi
Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

Torreira görmesin! Devrim Özkan'dan ilan-ı aşk