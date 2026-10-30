Gaziler ve eşleri Cumhuriyet Bayramı'nda ebru ve edirnekari atölyesinde buluştu

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Aile ve Sosyal Hizmetler İstanbul İl Müdürlüğüne bağlı Kağıthane Sosyal Hizmet Merkezi himayesinde düzenlenen "Kahramanlık Sanatı" programında gaziler ile eşleri ebru ve edirnekari sanatını deneyimledi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Atlas Üniversitesindeki etkinlikte, vatan uğruna fedakarlık gösteren gaziler, geleneksel sanatlar ve kültürel miras etrafında buluştu.

Katılımcılar, geleneksel sanatlarımızın inceliklerini öğrenerek kendi eserlerini oluşturdu. Sanatın kuşaklar boyunca aktarılan kültürel değerleri yaşatma gücünün ön plana çıktığı programda, gaziler ve eşleri hem üretmenin hem de ortak bir sanat deneyimini paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Atölye çalışmalarının ardından hazırlanan eserler sergilendi. Gazilerin kendi emekleriyle ortaya çıkardığı çalışmalar günün anısına kendilerine takdim edildi.

"Kahramanlık Sanatı" etkinliği, cumhuriyetin kuruluşunda ve yaşatılmasında büyük fedakarlıkları bulunan gazilere duyulan vefanın sanat yoluyla ifade edildiği, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirildiği anlamlı bir buluşma olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA