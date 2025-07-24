Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta Aşırı Sıcaklar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta etkili olan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Gaziantep'te, mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcak hava günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği kent merkezinde vatandaşlar, serinlemek için park ve yeşil alanlardaki gölgeliklerde dinlenmeyi tercih ederken, bazıları ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı.

Kebap ustası Talha Balcı, sıcakta mangal başında çalışmasına rağmen işini sevdiğini söyleyerek, "Günde 12 litre su tüketiyorum. Sıcak hava Allah'tan gelen bir şey. O yüzden yapacak bir şey yok. Bol bol su tüketmek lazım." dedi.

Kentte, Kapalı Çarşı ve Demokrasi Meydanı başta olmak üzere birçok işlek caddenin boş olduğu gözlemlendi.

Kahramanmaraş

Sıcak havanın etkili olduğu Kahramanmaraş'ta termometreler 46 dereceyi gösterdi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık ve nem oranındaki artış nedeniyle vatandaşlar, serinlemek için park, havuz ve gölge alanları tercih etti.

Bazı vatandaşlar, yüksek kesimlerde ve baraj kenarlarında serinlemeye çalıştı.

Hava sıcaklığının hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.