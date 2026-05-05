Gaziantep Valiliği: Yıkılan 127 Yüksek ve Alçak Gerilim Direği ile Hasar Alan 67 Direk Arası İletken İçin Çalışmalar Sürüyor

(ANKARA) - Gaziantep Valiliği, 3 Mayıs Pazar günü meydana gelen afet sonrası kentte elektrik dağıtım şirketine ait 127 yüksek ve alçak gerilim direğinin yıkıldığını ve 67 direk arası iletkenin hasar aldığını belirterek, onarım sürecinin başladığını ve kalıcı elektrik için 233 personel tarafından çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Gaziantep Valiliği'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili vatandaşlarımız, 3 Mayıs 2026 tarihinde yaşanan afet sonrasında ilimizde elektrik dağıtım şirketine ait 127 yüksek ve alçak gerilim direği yıkılmış ve 67 direk arası iletkenin hasar aldığı tespit edilmiştir. Enerji arzının sağlanabilmesi amacıyla diğer illerden alınan ekip ve jeneratör destekleri sonrasında alternatif şebeke unsurları kullanılarak enerji temini çalışmaları yapılmıştır. Akabinde onarım süreci başlamış ve kalıcı elektrik için 233 personel tarafından çalışmalar sürdürülmüştür."

Bugün saat 12.00'dan itibaren yapılan çalışmalar büyük ölçüde tamamlanmıştır. Afetten iletim hatlarının aldığı hasar anlamında daha yoğun oranda etkilenen Burak, Gazikent, Belkız, Yeditepe, Bedir, Kızılhisar, Kıbrıs, Dumlupınar ve Güzelvadi mahallelerinde lokal sorunların çözümü için ekipler sahada çalışmalarına devam etmekte ve bugün akşam saatlerine kadar enerji arzını sağlamayı hedeflemektedir. İlgili şirket tarafından çalışmalar yürütülmekte olup, Valiliğimiz enerji arzının sağlanması ile ilgili süreci yakından takip etmektedir."

Kaynak: ANKA