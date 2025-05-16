Gaziantep Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası Sempozyumu Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Hizmetleri ve Türk Hemşireler Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğiyle'Hemşirelik Haftası Sempozyumu düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane oditoryumunda düzenlenen etkinlikte GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kervancıoğlu "Hemşirelik insanların en zor, en acılı ve çaresiz hissettikleri zamanlarda yanlarında olan, bireyi ve toplumu iyileştirme çabası içerisinde insan hayatına en fazla dokunan meslek grubudur. En kutsal mesleklerden birini icra eden tüm hemşireler sağlık hizmetlerinin temel taşıdır. Hemşirelik sadece bir meslek değil şefkati, sabrı, bilgiyi ve disiplini içinde barındıran bir yaşam biçimidir. Aynı zamanda zeka, motivasyon ve kararlılık gerektiren bir meslektir. Bu özel günde her türlü gayret ve özveriyle mesleğini icra etmeye çalışan hemşirelerin toplum sağlığına verdiği çok önemli katkıları gündeme getirmek ve bunların önemini hatırlatmak için bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalar ve sunumların ardından sempozyumun düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Hastane görev yapan hemşirelerin, hemşirelik öğrencilerinin ve çok sayıda öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleşen sempozyum, pasta kesimi ve müzik dinletisiyle son buldu.