Gaziantep Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası Sempozyumu Düzenlendi

Gaziantep Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası Sempozyumu Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Türk Hemşireler Derneği işbirliğiyle düzenlenen sempozyumda hemşirelik mesleğinin önemi vurgulandı. Dekan Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu, hemşirelerin sağlık hizmetlerinin temel taşı olduğunu belirtti.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hastanesi'nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik Hizmetleri ve Türk Hemşireler Derneği Gaziantep Şubesi işbirliğiyle'Hemşirelik Haftası Sempozyumu düzenlendi.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, hastane oditoryumunda düzenlenen etkinlikte GAÜN Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Piraye Kervancıoğlu konuşma yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kervancıoğlu "Hemşirelik insanların en zor, en acılı ve çaresiz hissettikleri zamanlarda yanlarında olan, bireyi ve toplumu iyileştirme çabası içerisinde insan hayatına en fazla dokunan meslek grubudur. En kutsal mesleklerden birini icra eden tüm hemşireler sağlık hizmetlerinin temel taşıdır. Hemşirelik sadece bir meslek değil şefkati, sabrı, bilgiyi ve disiplini içinde barındıran bir yaşam biçimidir. Aynı zamanda zeka, motivasyon ve kararlılık gerektiren bir meslektir. Bu özel günde her türlü gayret ve özveriyle mesleğini icra etmeye çalışan hemşirelerin toplum sağlığına verdiği çok önemli katkıları gündeme getirmek ve bunların önemini hatırlatmak için bir araya geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmalar ve sunumların ardından sempozyumun düzenlenmesinde katkı sağlayanlara teşekkür belgeleri takdim edildi.

Hastane görev yapan hemşirelerin, hemşirelik öğrencilerinin ve çok sayıda öğretim üyesinin katılımıyla gerçekleşen sempozyum, pasta kesimi ve müzik dinletisiyle son buldu.

Kaynak: AA / İbrahim Özcan - Güncel
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Diyarbakır'da Kürt Dil Bayramı'na özel şiirli kaldırımlar

Diyarbakır'da belediyenin son icraatı tartışma yarattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia

Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor

İlk görüşme gerçekleşti! Süper Lig'e geri dönüyor
Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde

Acun Ilıcalı'ya 2 milyar liralık müjde
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor

Yönetim gemileri yaktı! Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin

Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi
Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre

Tarlaya gittiler, gözlerine inanamadılar! Tam 2,5 metre
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu

"İl olmayı bekliyoruz" dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.