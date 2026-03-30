Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler, av tüfekleri ve ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı.
Bu kapsamda bir adrese düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Yapılan aramada 570 ve 470'er gram iki ayrı uyuşturucu madde, 3 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 144 fişek ve uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.