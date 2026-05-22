TAG Otoyolu'nda tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Gaziantep'te meyve yüklü bir tırın viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada tır sürücüsü ve iki kişi olay yerinde, bir kişi ise hastanede yaşamını yitirdi.

İ.G. (23) idaresindeki 33 BBP 313 plakalı meyve yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Başpınar Viyadüğü mevkisinde, aynı istikamette ilerleyen A.Ç. yönetimindeki 46 LD 335 plakalı otomobile çarpıp viyadükten düştü.

Kazada tırda bulunan A.B. (64) ile M.G. (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan tır sürücüsü İ.G, aynı araçtaki G.B. (64), otomobil sürücüsü A.Ç. ile otomobilde bulunan R.D. (31), sağlık ekiplerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan tır sürücüsü İ.G, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
