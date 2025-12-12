Gaziantep'te iki iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin 5 zanlı yakalandı
Gaziantep'te iki iş yerine silahla ateş eden 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel