Gaziantep'te iki iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin 5 zanlı yakalandı

Gaziantep'te iki iş yerine silahla ateş eden 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde iki iş yerine silahla ateş edilmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
