Gaziantep'te Silahlı Kavga: Yusuf Çetin Hayatını Kaybetti

Gaziantep'te Silahlı Kavga: Yusuf Çetin Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'te bir kahvede çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği 62 yaşındaki Yusuf Çetin, 14 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan Veysel Ö., tutuklandı.

GAZİANTEP'te, oturduğu kahvede çıkan silahlı kavgada kurşunların isabet ettiği Yusuf Çetin (62), tedavi gördüğü hastanede 14 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 23 Haziran günü Göllüce Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli ve 1 çocuk babası Yusuf Çetin, oturmak için mahallede bulunan kahvehaneye gitti. Bu sırada ismi öğrenilemeyen kahvehane sahibi ile husumetlisi olan Veysel Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Veysel Ö. yanındaki tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet ettiği Yusuf Çetin, ağır yaralandı. Yusuf Çetin, kaldırıldığı 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne tedaviye alındı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Çetin, dün gece doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetin'in cenazesi, yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüpheli Veysel Ö. ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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