Haberler

Gaziantep'te "silahla yağma" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Gaziantep'te "silahla yağma" suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda yapılan istihbari çalışmada "silahla yağma" suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.A'nın adresi belirlendi.

Oğuzeli ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkan İBB'ye rest çekti
Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor

Siyaset gündemini sarsacak haber: İki parti birleşiyor
Melih Gökçek de Yeni Parti için bağış yaptı! Gönderdiği tutar bomba

Yeni Parti için o da bağış yaptı! Dekontu paylaştı, rakam bomba

Dünya Şampiyonu'nun golcüsü tatil tercihini Antalya'dan yana kullandı

Dünya Şampiyonu oldu soluğu tatil cenneti ilimizde aldı
İspanya'ya kaçak giren Faslı göçmen, elinde kılıçla görüntülendi

Tehlike büyüyor! Gündüz vakti kılıç kuşanıp halka gözdağı verdiler
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta