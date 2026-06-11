Gaziantep'te saman yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

Gaziantep'te saman yüklü tırda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda, Cengiz Yalçınkaya idaresindeki 14 ADD 293 plakalı saman yüklü tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine park ederek itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü.

Cengiz Yalçınkaya, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinden Aksaray'a doğru yola çıktığını belirterek, "Arkadaşlarla peş peşe gidiyorduk, bana telefon ettiler 'kıvılcım çıkıyor' diye. Hemen durup baktım, üstten balya tutuşmuş. Dorsenin ayağını indirip çekiciyi çıkardım ve itfaiyeye haber verdim." dedi.