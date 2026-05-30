Gaziantep'te yağıştan dolayı alt geçitte mahsur kalan araçtaki aileyi itfaiye kurtardı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan minibüsteki aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Araç çekiciyle kaldırıldı.

Adana'dan İslahiye ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi Küçük İntille Mezrası'ndaki yakınlarının yanına gitmek üzere yola çıkan Burak Keskin yönetimindeki 01 TK 370 plakalı minibüs, Devlet Demir Yolları alt geçidinden geçtiği sırada yolda mahsur kaldı.

Eşi ve 2 çocuğu ile çevredeki vatandaşlardan yardım isteyen sürücü Keskin, itfaiye ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.

Arızalanan minibüs ise çekiciyle kaldırıldı.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
