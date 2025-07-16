Gaziantep'te Sağanak ve Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde etkili olan sağanak yağmur, yolda su birikintilerine yol açarak sürücülere zor anlar yaşattı. Polis ekipleri, önlem aldı. Araban ilçesinde ise kuvvetli rüzgar, bir apartmanın çatısını uçurarak çevrede hasara neden oldu.
Gaziantep'te etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.
Yavuzeli ilçesinde öğleden sonra başlayan yağmur sağanağa dönüştü. Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Polis ekipleri, şehirler arası yolda ve ilçe merkezindeki kavşaklarda önlem aldı.
Sağanak, zaman zaman kent merkezinde de etkili oldu.
Araban ilçesinde Şerifperi Mahallesi'nde etkili olan rüzgar nedeniyle apartmanın çatısı uçtu.
Çatının çarptığı yakındaki apartmanda ve park halindeki otomobilde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel