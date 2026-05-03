Gaziantep'te sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı

GAZİANTEP'te aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ayrıca dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, dolu ve rüzgarın etkisiyle kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluştu. Sağanak yağış ve doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 5 YARALI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısının çökmesi sonucu ortalık harabeye döndü. Merkezde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte taplam yaralananların sayısı 23'e ulaştı.

DERE YATAKLARI TAŞTI YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Gaziantep'te Perilikaya Mahallesi havaalanı yolu üzerinde bulunan dere yatağı taştı. Taşan su yollarda Göleler oluşturdu. Dere yatağından taşan suların şiddeti ile araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda itfaiye ve polis ekipleri arızalanan araçlar için takviye hizmet sundu.

VATANDAŞLAR AVM'LERE SIĞINDI

Kent genelinde ani bastıran sağanak yağış ve dolunun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Benzin istasyonu ve AVM'lere sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Dolu'nun da etkili olduğu hava olaylarında araçlar da zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı