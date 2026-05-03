Haberler

Gaziantep'te sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı

Gaziantep'te sağanak ve fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi: 23 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAZİANTEP'te aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

GAZİANTEP'te aniden bastıran sağanak ve dolu yağışı ile fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı binaların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi ayrıca dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

Gaziantep'te öğleden sonra aniden bastıran sağanak yağış, dolu ve rüzgarın etkisiyle kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Ağaçların devrilip dere yataklarının da taşması sonucu birçok noktada su birikintisi oluştu. Sağanak yağış ve doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

OLİMPİK HAZIRLIK MERKEZİNİN ÇATISI ÇÖKTÜ: 5 YARALI

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısının çökmesi sonucu ortalık harabeye döndü. Merkezde bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen ambulans ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi. Ayrıca Şahintepe Mahallesi Teleferik Parkı yanında konteynerin yıkılması sonucu 2 kişi, Oğuzeli Caddesi çatı uçması sonucu 2 kişi, İbrahimli Mahallesi Erikçe yolu çatı uçması sonucu 1 kişi, Göksuncuk Mahallesi elektrik şantiyesinde fırtınaya bağlı trafik kazası 2 yaralı, Gaziler Mahallesi konteyner yıkılması 1 yaralı, İkonova konutları market önünde aracın üzerine tente düşmesi sonucu 2 kişi, Çamlıtepe Mahallesi fırtınada yüksekten düşme sonucu 1 kişi, Yeşilvadi Konutları önünde su birikintisinde oluşan kaza su sonucu da 2 kişi ve adresleri öğrenilemeyen noktalarda yaşanan kazalarla birlikte taplam yaralananların sayısı 23'e ulaştı.

DERE YATAKLARI TAŞTI YOLLAR SU ALTINDA KALDI

Gaziantep'te Perilikaya Mahallesi havaalanı yolu üzerinde bulunan dere yatağı taştı. Taşan su yollarda Göleler oluşturdu. Dere yatağından taşan suların şiddeti ile araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Bazı noktalarda itfaiye ve polis ekipleri arızalanan araçlar için takviye hizmet sundu.

VATANDAŞLAR AVM'LERE SIĞINDI

Kent genelinde ani bastıran sağanak yağış ve dolunun etkisiyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Benzin istasyonu ve AVM'lere sığınan vatandaşlar yağmurun dinmesini bekledi. Dolu'nun da etkili olduğu hava olaylarında araçlar da zarar gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek tutuklandı

Muhittin Böcek'in gözaltındaki gelini hakkında karar
Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 15 yaralı

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kartepe, mayıs ayında beyaza büründü

Mayısta kara kışı yaşıyorlar! Görüntüler İstanbul'un komşu şehrinden
3 günlük tatilde bavulunu kapan Bozcaada'ya koştu

Bavulunu kapan o ilçemize koştu! Akın akın geldiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Kız kardeşlerinin cansız bedenini sevgilisinin evinde buldular

Sevgilisinin evinde korkunç manzarayla karşılaştılar
Terminalden aldığı pişmaniyenin kutusunu açınca şoke oldu

Aldığı pişmaniye bin pişman etti! Kutuyu açınca şoke oldu
Madrid Açık'ta şampiyon olan Marta Kostyuk zaferini takla atarak kutladı

Milyonların izlediği organizasyona damga vuran an
İstanbul'da infial yaratan görüntü! 86 yaşındaki sapık gözaltına alındı

İstanbul'da kaydedilen skandal görüntü emniyeti harekete geçirdi
Korkunç kazada can veren kişi eski vekilin iş insanı yeğeni çıktı

Alev alan otomobilde hayatını kaybeden kişi bakın kim çıktı
'Yeraltı' setinde 'koku' iddiası! Devrim Özkan ateş püskürdü

Seti durduran "koku" krizi! Ünlü oyuncu ateş püskürdü