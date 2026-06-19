Haberler

Gaziantep'te ruhsatsız diş polikliniğine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren diş polikliniğine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda sağlık malzemesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gaziantep'te ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen diş polikliniğine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren diş polikliniği tespit etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "sahte doktor" oldukları değerlendirilen C.B. ve D.B. yakalandı.

Şüphelilerin diş kliniği ve ikamet adreslerinde yapılan aramada, diş çekiminde kullanılan 377 muhtelif malzeme, diş tedavisinde kullanılan 188 kutu ilaç, 3 dişçi ünitesi, ruhsatsız tabanca, 5 mermi ele geçirildi.

Sağlık malzemeleri, Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B, tutuklandı, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
Adalar Belediyesi'ne operasyon! Belediye başkanı dahil 41 kişi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan dahil çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi

Samara'nın acı sonu! Ünlü oyuncunun ölüm nedeni isyan ettirdi
70 milyon TL'lik çek cezası ile ilgili Haluk Levent'ten açıklama

Hakkındaki dev suçlamayı kabul etti: Beni bağışlayın
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Aziz Yıldırım'dan baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal kurtarıldı

Kaçırılan İBB yöneticisi kurtarıldı
Rakamlar güncellendi! Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin

Dev bankadan altın yatırımcısını şoke eden tahmin
Montella günler sonra patladı: Kaos çıkarmaya çalışanlardan daha çok Türk'üm

Günler sonra patladı: Onlardan daha çok Türk'üm