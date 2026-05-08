Gaziantep'te ruhsatsız diş implantı yapan kişi tutuklandı

Güncelleme:
Gaziantep'te polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız diş implantı yapan bir kişi tutuklandı. Operasyonda çeşitli diş hekimliği ekipmanları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince ruhsatsız faaliyet gösteren bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda diş implant cihazı, diş sterilizasyonu için kullanılan otoklav cihazı, diş malzeme sterilizasyon rulo cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
