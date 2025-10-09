Haberler

Gaziantep'te Patlama Senaryosu Canlandırıldı

Gaziantep'te düzenlenen tatbikatta, Erikçe Ormanı'nda patlama senaryosu canlandırılarak çeşitli sağlık ve güvenlik ekiplerinin katılımıyla sahra hastanesi kuruldu. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

Gaziantep'te düzenlenen tatbikatta patlama senaryosu canlandırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından, Erikçe Ormanı'nda düzenlenen tatbikata 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve itfaiyenin yanı sıra Kahramanmaraş ve Kilis il sağlık müdürlüklerinden 29 araç ve 130 personel katıldı.

Sahra hastanesinin de kurulduğu tatbikatta, patlama sonrasında yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere ulaştırıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
