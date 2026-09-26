Gaziantep'te operasyonda 572 bin uyuşturucu hap bulundu, 3 zanlı gözaltına alındı

Gaziantep'te operasyonda 572 bin uyuşturucu hap bulundu, 3 zanlı gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gaziantep'te Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen narkotik operasyonunda 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Gaziantep'te 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen ikamete düzenlenen operasyonda 572 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA