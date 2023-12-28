Gaziantep'te mazot yüklü tanker devrildi, sürücü hayatını kaybetti
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında mazot yüklü tanker devrildi ve sürücü İsmail Erdem hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen mazot yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti.
İsmail Erdem yönetimindeki 27 SD 726 plakalı mazot yüklü tanker, Osmaniye-Nurdağı kara yolu Kurudere Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdem, kurtarılamadı.