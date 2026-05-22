Haberler

Gaziantep'te Kurban Bayramı'nda 72 bin 196 personel görev yapacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kurban Bayramı sürecinde kentte 72 bin 196 personelin görev yapacağını bildirdi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Kurban Bayramı sürecinde kentte 72 bin 196 personelin görev yapacağını bildirdi.

Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların bayramı güven ortamı içinde geçirmelerini sağlamak amacıyla tedbirler aldıklarını belirtti.

Çeber, şunları ifade etti:

"Halkın yoğun olarak bulunduğu otogar, tren garı/istasyonlar, havalimanı, meydanlar, alışveriş merkezleri, kurban satış yerleri gibi alanlarda bayram vesilesiyle trafik, asayiş ve genel emniyet tedbirleri alınmıştır. Şehrimizde bayram süresince trafik kontrol, şok uygulama ve sürücüleri bilgilendirme faaliyetleri, hız denetimi, şehrin farklı noktalarında dron destekli uygulamalarımız devam edecektir. İçişleri Bakanı'mızın da açıkladığı üzere vatandaşlarımız tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimiz kara yolu güzergahlarında da EDS noktalarını 'HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması' üzerinden görebileceklerdir. Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı'mız, İl Emniyet Müdürlüğü'müz, İl Sağlık Müdürlüğü'müz, AFAD Müdürlüğü'müz, 112 Çağrı Merkezi Müdürlüğü'müz ve diğer ilgili İl Müdürlüklerimiz bünyesinde ilimiz genelinde bayram tatili boyunca 72 bin 196 personelimiz görevleri başında olacaklardır."

Çeber, bayramda seyahat edecek vatandaşlardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
İcra memurları kararı tebliğ etti, Kılıçdaroğlu resmen genel başkan

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Kafasına dizleri ile bastılar! Hırsızlık iddiasıyla göz altına alınan genç nefessiz kalarak öldü

Gözaltına alınırken güvenliğin kafasına bastığı genç hayatını kaybetti
Sıla Gençoğlu'nun son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?

Sıla'nın son halini görenler inanamadı: Ne olmuş bu kadına?
Fener taraftarından 'Mustafa Kemal’in askerleriyiz' tezahüratı

Hepsi birden aynı sloganı attı
Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti