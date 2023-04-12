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Gaziantep'te kumar oynattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te kumar oynattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te kumar oynattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te kumar oynattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.

Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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