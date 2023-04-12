Gaziantep'te kumar oynattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı
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Gaziantep'te kumar oynattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te kumar oynattığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen 3 adrese operasyon düzenledi.
Kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kumar oynayan 6 kişiye para cezası kesildi.
Kaynak: AA / Güncel