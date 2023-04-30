Üye Girişi
Haberi Paylaş
Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel Haberler

Gaziantep'te polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinin kumarhane olarak kullanıldığı bilgisi üzerine, adrese operasyon düzenledi.

GAZİANTEP'te polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinin kumarhane olarak kullanıldığı bilgisi üzerine, adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kumar oynamakta kullanılan masalar, pos cihazı, oyun makineleri ile 42 boş senet ele geçirildi. Burada iş yeri adına oyun oynayan 5'i kadın krupiye 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Kırmızıtaş - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Operasyon Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title