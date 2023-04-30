Gaziantep'te Kumar Operasyonu: 10 Şüpheli Gözaltına Alındı

GAZİANTEP'te polis ekiplerinin düzenlediği kumar operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinin kumarhane olarak kullanıldığı bilgisi üzerine, adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda kumar oynamakta kullanılan masalar, pos cihazı, oyun makineleri ile 42 boş senet ele geçirildi. Burada iş yeri adına oyun oynayan 5'i kadın krupiye 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca kumar oynadığı belirlenen 3 kişiye de idari para cezası uygulandı.