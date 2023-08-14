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Gaziantep'te Köpekler Tarafından Parçalanmış Bebek Cesedi Bulundu

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GAZİANTEP'te boş arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu. Kızılhisar Mahallesi'ndeki boş arazide bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 2 gün önce doğduğu tahmin edilen bebeğin köpekler tarafından parçalandığını belirledi. Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, bebeğin anne ve babasını belirlemek için çalışma başlattı.

GAZİANTEP'te boş arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu.

Kızılhisar Mahallesi'ndeki boş arazide bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 2 gün önce doğduğu tahmin edilen bebeğin köpekler tarafından parçalandığını belirledi. Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, bebeğin anne ve babasını belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Adli Tıp Kurumu 112 Acil Çağrı Kızılhisar Gaziantep Güncel Haberler

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