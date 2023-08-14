Gaziantep'te Köpekler Tarafından Parçalanmış Bebek Cesedi Bulundu

GAZİANTEP'te boş arazide köpekler tarafından parçalanmış bebek cesedi bulundu. Kızılhisar Mahallesi'ndeki boş arazide bebek cesedi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla gelen ekipler, 2 gün önce doğduğu tahmin edilen bebeğin köpekler tarafından parçalandığını belirledi. Bebeğin cansız bedeni, inceleme sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma ekipleri, bebeğin anne ve babasını belirlemek için çalışma başlattı.