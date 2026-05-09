Ev Sahibi Kiracısını Av Tüfeğiyle Vurarak Ağır Yaraladı

GAZİANTEP'te ev sahibi B.Ş., tartıştığı kiracısı Hamide G.'yi (39) av tüfeği ile vurarak ağır yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. Ev sahibi B.Ş ile kiracısı Hamide G. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında B.Ş., Hamide G.'ye av tüfeği ile ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Hamide G.'yi ambulansla hastaneye götürdü. Hamide G. hastanede tedavi altına alınırken; polis, olayın ardından kaçan B.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Nuray UZATMAZ-GAZİANTEP-DHA

