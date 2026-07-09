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Tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü

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Gaziantep'te çıkan tartışma sonucu kardeşi tarafından tabancayla vurulan Fuat Orhan hayatını kaybetti. Olayda şüpheli F.O. jandarma tarafından yakalandı.

GAZİANTEP'te tartıştığı kardeşi F.O. (24) tarafından tabancayla vurulan Fuat Orhan (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sinan Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. F.O. ile ağabeyi Fuat Orhan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında F.O., üzerinde bulundurduğu tabancayla ağabeyine 14 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği ağabey yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Fuat Orhan, kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ağabeyin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaçan F.O. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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