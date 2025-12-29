Haberler

Gaziantep'te taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep'te kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan devlet ve özel eğitim kurumlarına bir gün ara verildi. Valilik açıklamasında, ulaşımda yaşanan güçlükler nedeniyle karar alındığı belirtildi.

Gaziantep'te kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda güçlük yaşandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaymakamlıkların kararıyla taşımalı eğitim yapan tüm devlet ve özel eğitim kurumları ile özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kaymakamlıklarımız durumu koordine etmektedir. Detaylı bilgi kaymakamlıklarımızın internet ve sosyal medya hesaplarından edinilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
Yalova'da DEAŞ operasyonunda çatışma çıktı, 7 polis yaralandı

DEAŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Çatışma saatlerdir sürüyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Rüştü Reçber'den Sadettin Saran'a destek

Fenerbahçe'nin eski efsanesinden Sadettin Saran için çarpıcı mesaj
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi
Dünyaca ünlü eski futbolcu Valderrama, Amedspor maçında görüntülendi

Dünyaca ünlü eski futbolcu, Amedspor maçında görüntülendi
Güllü'nün oğlundan canlı yayında kritik sözler: 'Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak...'

Bu sözleri gündemi sarsacak! Güllü'nün oğlu canlı yayında konuştu
Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Transferde sıcak gelişme: Teklifi reddetti, yeni takımı belli oluyor