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Gaziantep'te internetten dolandırıcılık yapan 14 şüpheli tutuklandı

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Gaziantep'te sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alınıp tutuklandı. Hesap hareketlerinde 38 milyon lirayı aşkın işlem hacmi tespit edildi.

Gaziantep'te düzenlenen operasyonda internetten dolandırıcılık yaptığı belirlenen 14 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Ekipler, sahte internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan ve hesap hareketlerinde 38 milyon 516 bin 344 lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman
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