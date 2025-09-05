Gaziantep'te gönüllü öğretmenler okulun sıra ve masalarını boyadı

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görev yapan idareci ve öğretmenler, okulun masa ve sıralarını zımparalayıp boyadı.

İlçe merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 15 öğretmen ve 151 öğrencisi bulunan Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci ve öğretmenleri, gönüllü olarak okulun masa ve sıralarını tamir etti.

Zımparalanarak boyanan masa ve sıralar sınıflara yerleştirildi.

Okul Müdürü Halim Erol, yıpranan masa ve sıraları eğitim ve öğretim dönemine hazır hale getirmek istediklerini ifade ederek meslektaşlarına teşekkür etti.