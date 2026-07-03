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Devrilen frkliftin sürücüsü öldü

Devrilen frkliftin sürücüsü öldü
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Gaziantep'te bir fabrikada yük taşıdığı forkliftin devrilmesi sonucu altında kalan 19 yaşındaki Muhammed Şahin Yılmaz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

GAZİANTEP'te fabrikada devrilen forkliftin sürücüsü Muhammed Şahin Yılmaz (19), kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Şahin Yılmaz'ın, yük taşıdığı forklift devrildi. Yılmaz forkliftin altına kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan müdahalenin ardından Yılmaz, ambulansla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yılmaz'ın Adli Tıp Kurumu'na gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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