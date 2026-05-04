Gaziantep'te Fırtınadan Etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip İlçelerinde Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Haber: Jiyan Erkılıç

(GAZİANTEP) - Gaziantep Valiliği, şiddetli yağış ve fırtınadan etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde faaliyet gösteren tüm eğitim kurumlarında eğitime bugün 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

Gaziantep Valiliği, daha önce yapılan Şahinbey, Şehitkamil, Nizip ilçelerinde fırtınadan etkilenen okulların tatil edildiğine ilişkin açıklamayı güncelledi.

Valilikten yapılan yeni açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün hava koşullarının yarından itibaren hafifleyeceği yönündeki değerlendirmelerine rağmen, bugün yaşanan fırtınadan etkilenen okullardaki hasarların detaylı şekilde incelenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi amacıyla eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, fırtınadan en yoğun etkilenen Şehitkamil, Şahinbey ve Nizip ilçelerinde bulunan resmi ve özel tüm okullar, özel eğitim merkezleri, anaokulları ile halk eğitim merkezlerinde 4 Mayıs 2026 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan ilköğretimde çocuğu bulunan kadın personelle ilgili tedbirlerin kurum amirlerince alınacağı kaydedildi.

Kaynak: ANKA