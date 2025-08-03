Gaziantep'te Firari Hükümlü Yakalandı

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30 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü M.Ş., Gaziantep'te yakalandı. Hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

Gaziantep'te hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, Fırat Mahallesi'nde, "hükümlü veya tutuklunun kaçması", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "yağma" ve "uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında 30 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan M.Ş'yi (40) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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