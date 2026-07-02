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Gaziantep'te drift atan sürücüye 140 bin lira para cezası verildi

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Gaziantep'te trafiğe açık alanda drift atan M.E.K. isimli sürücüye 140 bin lira idari para cezası kesildi, ehliyetine 60 gün el konuldu. Valilik tarafından paylaşılan görüntülerde çocukların bisiklet kullandığı sırada drift yapıldığı görüldü.

Gaziantep'te trafiğe açık alanda drift atan sürücüye 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, M.E.K'nin trafiğe açık alanda aracıyla drift attığı belirlendi.

Ekipler, ilgili mevzuatın "herhangi bir zorunluluk olmaksızın araçla drift yapmak, spin atmak veya el freni çekerek aracı bilerek ve isteyerek kaydırmak ve savurmak" maddesi gereği sürücüye 140 bin lira idari para cezası uyguladı.

Bu kişinin sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Öte yandan, Valilik tarafından paylaşılan görüntülerde, sokakta çocukların bisiklet kullandığı sırada otomobil sürücüsünün drift atması yer alıyor.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz
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