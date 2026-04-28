Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.A. (41) idaresindeki 27 MA 8402 plakalı otomobil, İslahiye-Nurdağı kara yolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek