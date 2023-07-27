Gaziantep'te DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Gaziantep'te polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü propagandası yaptığı belirlendi.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığını belirledi. Ekipler, yaptığı araştırmada DEAŞ propagandası yapan 2 şüphelinin, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde de faaliyet gösterdiğini saptadı. Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi adreslerinde yakaladı. Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.