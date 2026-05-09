17 yaşındaki komşusu tarafından bıçaklanan Muhammed öldü

Gaziantep'te komşusu tarafından bıçaklanan 21 yaşındaki Muhammed Furkan Ağtaş, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'te tartıştığı komşusu S.B.(17) tarafından bıçaklanan Muhammed Furkan Ağtaş (21), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldiği. İddiaya göre; S.B. ile komşusu Muhammed Furkan Ağtaş arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Daha sonra S.B., Ağtaş'a telefon açıpi sokakta konuşmak istediğini söyledi. Sokakta buluşan iki komşu arasında tartışma yeniden çıktı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.B.,Ağtaş'ı yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Ağtaş, Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağtaş, burada kurtarılamadı. Ağtaş'ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sabah saatlerinde yapılan otopsi işlemlerinin ardından Ağtaş'ın cenazesi aile yakınlarına teslim edildi. Öte yandan kaçan şüpheli sabah saatlerinde yakalandı, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
