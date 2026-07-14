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Gaziantep'te asansör arızası: 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te asansör arızası: 66 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
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Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde 11 katlı apartmanda arızalanan asansöre sıkışan 66 yaşındaki Hazne Öztürkmen hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde arızalanan asansöre sıkışan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Akkent Mahallesi Şehit Bünyamin Dinç Sokak'ta bulunan 11 katlı apartmanda yaşayan 66 yaşındaki Hazne Öztürkmen, binanın 7. katında arızalanan asansöre sıkıştı.

Apartman sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Öztürkmen'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Hazne Öztürkmen'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan
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