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Gaziantep'te araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı

Gaziantep'te araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'te araç park etme nedeniyle çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te araç park etme nedeniyle çıkan kavgayla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Perilikaya Mahallesi'nde ev sahibi Ö.D. ile kiracısı yabancı uyruklu H.E.H. arasında araç park etme meselesi yüzünden kavga çıktı.

Ö.D'nin yaralandığı kavgaya müdahale eden polis ekipleri, H.E.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Şahinbey Tragger Güncel Haberler

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