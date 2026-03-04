Gaziantep'te silahlı 'alacak' kavgası; 1 ölü, 1 yaralı

GAZİANTEP'te, alacak meselesinden husumetli olduğu H.K. tarafından tabancayla vurulan Eyüp Ceylan (24), hayatını kaybetti. Kavgada, Ceylan'ın yanındaki arkadaşı İsmet Kaya da ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Nizip ilçesi Mevlana Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Ceylan ve arkadaşı İsmet Kaya, caddede yürürken husumetlisi H.K. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. H.K. üzerindeki tabancayla Eyüp Ceylan ve arkadaşı İsmet Kaya'ya ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği 2 arkadaş yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralıdan Eyüp Ceylan, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralı İsmet Kaya'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı