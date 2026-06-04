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Gaziantep'e bu yılın ilk 5 ayında metrekareye 733 kilogram yağış düştü

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Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 2026 yılının ilk 5 ayında metrekareye 733,7 kilogram yağış düştüğünü ve bunun 1940'tan bu yana en yüksek değer olduğunu açıkladı.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bu yılın ilk 5 ayında metrekareye 733,7 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Vali Çeber, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılının ilk 5 ayında Gaziantep'te metrekareye toplam 733,7 kilogram yağış düştüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bu rakamın meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1940 yılından bu yana ilk 5 aylık dönemler içerisinde ölçülen en yüksek yağış miktarı olarak kayıtlara geçti. Dahası, yalnızca yılın ilk 5 ayında aldığımız yağış miktarı son 86 yılın 77 yılında kaydedilen 12 aylık yağış miktarını bile geride bıraktı. Gaziantep, tarihindeki en sıra dışı yağış dönemlerinden birini yaşıyor. Rabbim yağışlarımızı bereket vesilesi kılsın, şehrimizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
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