İslahiye'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, konut dokunulmazlığının ihlali, askeri ceza kanununa muhalefet ve hırsızlık suçlarından 8 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Ekipler, hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali", "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" ve "hırsızlık" suçlarından toplam 8 yıl 5 ay 20 gün hapis cezası bulunan M.A'yı (24) yakaladı.
Hükümlü, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından İslahiye Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek