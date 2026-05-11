Gaziantep'te "5. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Filim Festivali" düzenlenecek

Gaziantep'te izleyicileri bilim kurgu ve fantastik sinemanın düşünsel dünyasıyla buluşturmak amacıyla "5. Evrensel Bilim Kurgu ve Fantastik Filim Festivali" gerçekleştirilecek.

Gaziantep Üniversitesi'nde (GAÜN) gerçekleştirilecek festival, GAÜN Cep Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Gaziantep Direktörü Doç. Özer Özkantar, etkinliğin amacının festival içeriklerini Gaziantepli sinema severler ile buluşturmak olduğunu belirtti.

Gençlerin söyleşiler sayesinde filmlerin arka plandaki sürçleri tanıyacağını aktaran Özkantar, "Film gösterimlerini gerçekleştireceğimiz söyleşilerle türün düşünsel boyutunu tartışacağız. Cep Sineması'ndaki buluşmaların, sinemanın yalnızca bir izleme deneyimi değil aynı zamanda bir paylaşım kültürü olduğunu hatırlatacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Festival Gaziantep Direktörü Doç. Dr. Erdinç Yılmaz ise gençlerin bu tür organizasyonların yerel sinemayı güçlendireceğini ve söyleşiler ile de festivali daha iyi değerlendirebileceklerini kaydetti.

Etkinlik, 14 - 15 Mayıs günleri Gaziantep Üniversitesi Cep Sineması'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz
